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Киноафиша Сериалы Могучие утята: Новые правила Сезоны Сезон 1 Серия 4

Могучие утята: Новые правила 2021 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Могучие утята: Новые правила»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 марта 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 2 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 16 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 23 апреля 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 30 апреля 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 7 мая 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 14 мая 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 21 мая 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 28 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Могучие утята: Новые правила» Бомбей всеми силами пытается сделать так, чтобы мамы участников команды не особо тревожились за своих детей. Тем временем Софи понимает, что оказалась в не самом простом положении.

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