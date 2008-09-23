Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 1 Серия 7

Менталист 2008 - 2015 7 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Менталист»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2008
Рыжие волосы и серебристая лента
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2008
Кровавый прилив
Сезон 1 / Серия 3 14 октября 2008
Женщины в красном
Сезон 1 / Серия 4 21 октября 2008
Красное дерево
Сезон 1 / Серия 5 28 октября 2008
Пойманный с поличным
Сезон 1 / Серия 6 11 ноября 2008
В гневе
Сезон 1 / Серия 7 18 ноября 2008
Тонкая красная линия
Сезон 1 / Серия 8 25 ноября 2008
Красное пламя
Сезон 1 / Серия 9 2 декабря 2008
Красный кирпич и плющ
Сезон 1 / Серия 10 16 декабря 2008
Друзья Красного Джона
Сезон 1 / Серия 11 6 января 2009
Красный ром
Сезон 1 / Серия 12 13 января 2009
Картина в красных тонах
Сезон 1 / Серия 13 18 января 2009
Кровавый Казанова
Сезон 1 / Серия 14 10 февраля 2009
Алая лихорадка
Сезон 1 / Серия 15 17 февраля 2009
Налитый кровью
Сезон 1 / Серия 16 17 марта 2009
Корпорация Карнелиан
Сезон 1 / Серия 17 24 марта 2009
Красный картофель
Сезон 1 / Серия 18 31 марта 2009
Дюжина алых роз
Сезон 1 / Серия 19 7 апреля 2009
Красный соус
Сезон 1 / Серия 20 28 апреля 2009
Мисс Рэд
Сезон 1 / Серия 21 5 мая 2009
Кровные братья
Сезон 1 / Серия 22 12 мая 2009
По следам Красного Джона
Сезон 1 / Серия 23 19 мая 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Менталист» команда Лисбон расследует дело сбитой насмерть богатой женщины, которой некоторое время назад угрозу жизни предсказывала ясновидящая Фрай. Патрик Джейн намерен вывести на чистую воду шарлатанку. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 311 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 96 комментариев
Малышка на драйве
Малышка на драйве 2 комментария
Related video
Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба
Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром
Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды
В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной
Тест: какое вы море?
Русская гимнастка произвела фурор на ЧМ, но россиянам гордиться нечем: вот почему
Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото
«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного
Ворота не закрываются весь день: близкие несут цветы в дом Заворотнюк
Русская актриса получила премию «Оскар»: в России неспроста об этом не знают
Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было
Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше