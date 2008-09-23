В 1 сезоне 18 серии сериала «Менталист» неизвестный притаскивает в бюро расследований труп женщины, будучи уверенным, что в мешке — картошка. Выясняется, что убитая работала в институте НЛП, где каждый из сотрудников владеет гипнозом.
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