В 1 сезоне 20 серии сериала «Менталист» команда празднует день рождения Терезы, а Патрик угадывает каждый из подарков по форме и характеру коллег. Под мостом найден труп мужчины, работавшего в зале с игровыми автоматами для тинейджеров.
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