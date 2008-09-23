В 1 сезоне 14 серии сериала «Менталист» расследуется убийство жены олигарха, которая ему изменяла. Патрик Джейн сразу отсеивает из списка подозреваемых любовника, поскольку мужчине тоже угрожала смертельная опасность.
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