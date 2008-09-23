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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 1 Серия 22

Менталист 2008 - 2015 22 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Менталист»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2008
Рыжие волосы и серебристая лента
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2008
Кровавый прилив
Сезон 1 / Серия 3 14 октября 2008
Женщины в красном
Сезон 1 / Серия 4 21 октября 2008
Красное дерево
Сезон 1 / Серия 5 28 октября 2008
Пойманный с поличным
Сезон 1 / Серия 6 11 ноября 2008
В гневе
Сезон 1 / Серия 7 18 ноября 2008
Тонкая красная линия
Сезон 1 / Серия 8 25 ноября 2008
Красное пламя
Сезон 1 / Серия 9 2 декабря 2008
Красный кирпич и плющ
Сезон 1 / Серия 10 16 декабря 2008
Друзья Красного Джона
Сезон 1 / Серия 11 6 января 2009
Красный ром
Сезон 1 / Серия 12 13 января 2009
Картина в красных тонах
Сезон 1 / Серия 13 18 января 2009
Кровавый Казанова
Сезон 1 / Серия 14 10 февраля 2009
Алая лихорадка
Сезон 1 / Серия 15 17 февраля 2009
Налитый кровью
Сезон 1 / Серия 16 17 марта 2009
Корпорация Карнелиан
Сезон 1 / Серия 17 24 марта 2009
Красный картофель
Сезон 1 / Серия 18 31 марта 2009
Дюжина алых роз
Сезон 1 / Серия 19 7 апреля 2009
Красный соус
Сезон 1 / Серия 20 28 апреля 2009
Мисс Рэд
Сезон 1 / Серия 21 5 мая 2009
Кровные братья
Сезон 1 / Серия 22 12 мая 2009
По следам Красного Джона
Сезон 1 / Серия 23 19 мая 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 22 серии сериала «Менталист» команда Лисбон отправляется в лесную школу для девиантных подростков, чтобы расследовать убийство Джастина. Патрику предстоит выяснить, что скрывает директор школы и кто пытался похоронить мальчика заживо.

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