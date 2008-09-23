В 1 сезоне 19 серии сериала «Менталист» расследуется убийство бывшего члена сената, связанного с наркотрафиком Калифорнии. Патрик Джейн полагает, что виновный в смерти Хэнсона находится среди актеров фильма, спонсором которого выступил погибший.
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