Сериалы
Оставленные
Статьи
Статьи о сериале «Оставленные»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям
Научно-фантастические сериалы последних лет стали настоящими хитами, но осилить их могут далеко не все.
Написать
21 июля 2025 12:19
Темные лошадки: сериалы, колоссального успеха которых никто не мог предсказать
Понять некоторые из них — та еще задачка, но фанатеть от таких сериалов это все равно не мешает.
Написать
11 июля 2025 21:01
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 комментария
6 июня 2025 10:23
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
Написать
20 мая 2025 17:38
Не можете дождаться 2 сезон «Укрытия» целиком? Вот 5 похожих сериалов, где люди живут как в аду
Почти все они уже вышли целиком, а потому теряться в догадках не придется.
Написать
17 ноября 2024 09:54
Безнадега, загадки и море крови: 5 сериалов для тех, кто устал ждать финал 3 сезона «Извне»
Все проекты — с логичным финалом, и осилить их можно даже за выходные.
Написать
30 октября 2024 14:20
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»
Рейтинг на IMDb у них зашкаливает.
Написать
6 сентября 2024 14:20
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
