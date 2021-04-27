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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 4 Серия 7

Рассказ служанки 4 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Рассказ служанки»
Свиньи
Сезон 4 / Серия 1 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 2 27 апреля 2021
Пересечение
Сезон 4 / Серия 3 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2021
Чикаго
Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2021
Клятвы
Сезон 4 / Серия 6 19 мая 2021
Дом
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2021
Свидетельство
Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2021
Прогресс
Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2021
Дикая местность
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 7 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня — бывшая рабыня тоталитарного государства Галаада — пытается привыкнуть к новообретенной свободе. Теперь она не должна быть служанкой или кем-либо еще, она — всего лишь Джун, свободная американская женщина, живущая в Канаде. Долгожданная встреча с Люком заканчивается совместной поездкой в безопасное место, где Джун постепенно приходит в себя и начинает вспоминать всю прошлую жизнь. Кроме того, ей удается увидеться со своей второй дочерью Николь, которую Люк называет их «общей» дочерью. Чуть позже Джун, набравшись смелости, отправляется к находящейся в положении Серене. Между ними происходит напряженный разговор. Главная героиня ужасно зла на женщину, которая принесла ей так много страданий. Несмотря на все пережитые беды, бывшей служанке удается не только нормально поговорить, но и сблизиться со своим супругом. Однако на собственных условиях. Постепенно между ними начинает налаживаться связь, которая оставалась разрушенной долгие годы. Большую часть свободного времени Джун проводит в компании своих подруг — Мойры и Риты. Однако не забывает она и про Эмили: бывшая служанка, несмотря на, казалось бы, налаженную жизнь, все еще ужасно страдает.

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