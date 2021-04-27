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Рассказ служанки 4 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Рассказ служанки»
Свиньи
Сезон 4 / Серия 1 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 2 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 6 19 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2021
Прогресс
Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2021
Дикая местность
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Рассказ служанки» после тяжелого ранения в конце 3 сезона Джун и беглые служанки находят убежище на ферме, где 14-летняя жена командора, Миссис Кейс, восстанавливает здоровье Джун. Они привыкают к размеренной жизни на ферме, занимаются хозяйством и наслаждаются спокойными днями. Молодой жене не нравится, что у Джун нет плана действий по сопротивлению Галааду. Служанка осознает лимиты своей выносливости, однако все равно возвращается к роли лидера движения Мэйдэй. Джун получает вдохновение на продолжение борьбы, когда узнает о пугающей судьбе Миссис Кейс. В Галааде заключенный Лоуренс пытается избежать смертельного приговора, а тетка Лидия доказывает свою невиновность в потере 86 детей, которые улетели в Канаду. После двухнедельного допроса тайной полицией Галаада ее отпускают, и она возвращается к своим привычным обязанностям. Ник осваивается на позиции старшего командора. В Канаде Яснорада и Фред Уотерфорд узнают о спасенных детях и понимают, что война неизбежна.

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