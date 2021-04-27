В 4 сезоне 1 серии сериала «Рассказ служанки» после тяжелого ранения в конце 3 сезона Джун и беглые служанки находят убежище на ферме, где 14-летняя жена командора, Миссис Кейс, восстанавливает здоровье Джун. Они привыкают к размеренной жизни на ферме, занимаются хозяйством и наслаждаются спокойными днями. Молодой жене не нравится, что у Джун нет плана действий по сопротивлению Галааду. Служанка осознает лимиты своей выносливости, однако все равно возвращается к роли лидера движения Мэйдэй. Джун получает вдохновение на продолжение борьбы, когда узнает о пугающей судьбе Миссис Кейс. В Галааде заключенный Лоуренс пытается избежать смертельного приговора, а тетка Лидия доказывает свою невиновность в потере 86 детей, которые улетели в Канаду. После двухнедельного допроса тайной полицией Галаада ее отпускают, и она возвращается к своим привычным обязанностям. Ник осваивается на позиции старшего командора. В Канаде Яснорада и Фред Уотерфорд узнают о спасенных детях и понимают, что война неизбежна.