В 4 сезоне 8 серии сериала «Рассказ служанки» события нового эпизода сконцентрированы на процессе реабилитации главной героини, пережившей длительное насилие, в том числе и сексуальное, в тоталитарном религиозном государстве под названием Галаад. Освободившаяся Джун стремится выплеснуть гнев, который все это время копился внутри нее. Кроме того, бывшая служанка активно жаждет мести — она хочет, чтобы подданные Галаада ответили за свои зверства. Во время своего пребывания в Канаде Джун начинает посещать собрания группы пострадавших от рук фанатиков. Довольно быстро становится понятно, что главная героиня не согласна со многими правилами этого сообщества. И у нее совершенно точно хватит сил на то, чтобы совершить внутри него маленький переворот. Радикальные методы Джун особенно сильно влияют на Эмили, которая до сих пор не оправилась от всего произошедшего. Впрочем, близкая подруга главной героини Мойра не совсем одобряет ее поведение, она также не разделяет ее гнева. Смогут ли они найти когда-нибудь общий язык? Отношения Джун и Люка тоже не становятся лучше: бывшая служанка использует их близость как возможность уйти от слишком сложных для нее разговоров.