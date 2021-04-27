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Рассказ служанки 4 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Рассказ служанки»
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Сезон 4 / Серия 1 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 2 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 3 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2021
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Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2021
Дикая местность
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Рассказ служанки» после длительного и бесконечно сложного побега из тоталитарного государства Галаада главная героиня наконец получает возможность воссоединиться со своими родными людьми. Эпизод начинается с многочисленных флэшбеков, которые показывают время, когда воинственные католики еще на захватили большую часть территории штатов. Становится известно, что Мойра всегда выступала против брака Джун и Люка. Она не верила мужчине, считая, что он будет изменять каждой женщине, которая не сможет родить ему ребенка. В настоящем времени Джун слишком ошеломлена, чтобы как-то реагировать на действия Мойры. Она упорно пытается найти Джанин, несмотря на уговоры подруги сесть вместе с ней в лодку. Кроме того, Джун продолжает ужасно терзаться из-за того, что ее старшая дочь Ханна все еще в Галааде. Однако пути назад больше нет. На КПП у героев возникают проблемы, поскольку гуманитарная миссия не имеет право забирать в Канаду беглых жителей соседнего государства. В итоге Джун вынуждена притворяться другим человеком, ведь только так она сможет преодолеть границу. На другом конце берега главную героиню встречает Люк, который терпеливо ждал ее все эти годы. По его лицу понятно, что он бесконечно счастлив увидеть Джун.

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