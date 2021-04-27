Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 4 Серия 4

Рассказ служанки 4 сезон 4 серия смотреть онлайн

Молоко
Смотрите в
за 1 рубль
мало голосов Оцените
1 голос
Все серии 4 сезона «Рассказ служанки»
Свиньи
Сезон 4 / Серия 1 27 апреля 2021
Белладонна
Сезон 4 / Серия 2 27 апреля 2021
Пересечение
Сезон 4 / Серия 3 27 апреля 2021
Молоко
Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2021
Чикаго
Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2021
Клятвы
Сезон 4 / Серия 6 19 мая 2021
Дом
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2021
Свидетельство
Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2021
Прогресс
Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2021
Дикая местность
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 4 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня отправляется в шокирующее и полное насилия путешествие вместе со своей соратницей и давней знакомой Джанин. Девушки стремятся вырваться из закрытого государства Галаада, которое много лет назад основали агрессивные и психически неустойчивые религиозные фанатики. Довольно быстро за ними устанавливается погоня — галаадские солдаты не жалеют сил для того, чтобы как можно скорее разыскать и наказать двух беглянок. По ходу развития событий женщины неожиданно меняются ролями: Джанин, которая всегда выступала на вторых ролях, неожиданно берет на себя позицию лидера. В то время как Джун постепенно теряет всякую надежду на будущее. Создатели дают зрителям возможность узнать много интересного из прошлого Джанин с помощью многочисленных флэшбеков в ее жизнь до становления Галаада. В Торонто миссис Уотерфорд встречается со своей бывшей марфой Ритой, которая когда-то прислуживала в доме ее мужа. Серена отчаянно пытается манипулировать пожилой женщиной, рассказывая ей о своей беременности. Не в силах справиться с происходящим самостоятельно, Рита решает обратиться за помощью к Мойре, близкой подруге Джун.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Приложение киноафиши