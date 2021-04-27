В 4 сезоне 4 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня отправляется в шокирующее и полное насилия путешествие вместе со своей соратницей и давней знакомой Джанин. Девушки стремятся вырваться из закрытого государства Галаада, которое много лет назад основали агрессивные и психически неустойчивые религиозные фанатики. Довольно быстро за ними устанавливается погоня — галаадские солдаты не жалеют сил для того, чтобы как можно скорее разыскать и наказать двух беглянок. По ходу развития событий женщины неожиданно меняются ролями: Джанин, которая всегда выступала на вторых ролях, неожиданно берет на себя позицию лидера. В то время как Джун постепенно теряет всякую надежду на будущее. Создатели дают зрителям возможность узнать много интересного из прошлого Джанин с помощью многочисленных флэшбеков в ее жизнь до становления Галаада. В Торонто миссис Уотерфорд встречается со своей бывшей марфой Ритой, которая когда-то прислуживала в доме ее мужа. Серена отчаянно пытается манипулировать пожилой женщиной, рассказывая ей о своей беременности. Не в силах справиться с происходящим самостоятельно, Рита решает обратиться за помощью к Мойре, близкой подруге Джун.