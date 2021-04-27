В 4 сезоне 2 серии сериала «Рассказ служанки» Джун берет дело в свои руки и после знакомства с девушкой из «Иезавеля» строит план мести мужчинам на высоких постах местного борделя, где они бесчеловечно обращаются с женщинами. Миссис Кейс помогает служанке выбрать изощренный способ им навредить. Перед осуществлением плана Джун и служанки вынуждены обдумать безопасный способ добраться до следующего укромного места, потому что есть большой шанс попасть в руки Очей. Миссис Кейс не хочет расставаться с Джун и просит взять ее с собой. Служанка немного сомневается, но все же соглашается. Тем временем в Торонто Мойра и Эмили усердно работают над тем, чтобы адаптировать прибывших детей к новой жизни, однако это не так просто. Рита пытается свыкнуться с новообретенной свободой и не забывать о подвиге Джун. Яснорада проходит медицинский осмотр и получает неожиданные результаты. Когда Джун возвращается из «Иезавеля», на ферме ее ожидает встреча с Ником, что оборачивается для нее попаданием в плен.