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Рассказ служанки 4 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Рассказ служанки»
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Сезон 4 / Серия 1 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 2 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2021
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Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Рассказ служанки» Джун берет дело в свои руки и после знакомства с девушкой из «Иезавеля» строит план мести мужчинам на высоких постах местного борделя, где они бесчеловечно обращаются с женщинами. Миссис Кейс помогает служанке выбрать изощренный способ им навредить. Перед осуществлением плана Джун и служанки вынуждены обдумать безопасный способ добраться до следующего укромного места, потому что есть большой шанс попасть в руки Очей. Миссис Кейс не хочет расставаться с Джун и просит взять ее с собой. Служанка немного сомневается, но все же соглашается. Тем временем в Торонто Мойра и Эмили усердно работают над тем, чтобы адаптировать прибывших детей к новой жизни, однако это не так просто. Рита пытается свыкнуться с новообретенной свободой и не забывать о подвиге Джун. Яснорада проходит медицинский осмотр и получает неожиданные результаты. Когда Джун возвращается из «Иезавеля», на ферме ее ожидает встреча с Ником, что оборачивается для нее попаданием в плен.

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