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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 4 Серия 10

Рассказ служанки 4 сезон 10 серия смотреть онлайн

Дикая местность
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Все серии 4 сезона «Рассказ служанки»
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Сезон 4 / Серия 1 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 2 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 6 19 мая 2021
Дом
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2021
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Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2021
Дикая местность
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 10 серии сериала «Рассказ служанки» после заключения спасительной сделки бывший командор тоталитарного государства Галаад Фред и его беременная супруга Серена находятся в ожидании иммунитета, который им обещали за предоставление важной информации. По понятным причинам Джун совершенно не рада такому положению дел. Она хочет, чтобы Фреда отправили в тюрьму, ведь это будет справедливо. Однако после разговора с Марком она немного меняет свое мнение. Тем не менее подруга главной героини Мойра пытается уговорить Джун поехать в Женеву, где она могла бы дать обвинительные показания против галаадца. Бывшая служанка обсуждает эту ситуацию со своим супругом Люком, подругой Эмили и многими другими. Ей важно услышать их мнение. В итоге Джун решает поговорить с самим Фредом, она убеждена, что только так сможет принять нужное решение. Лицемерное поведение бывшего коммандора помогает главной героине сделать непростой выбор: она должна добиться обвинительного приговора, несмотря ни на что. В итоге Джун и Эмили замышляют собственную месть: они знают, как напугать Фреда до смерти и заставить его пожалеть о своих злодеяниях. В реализации плана главной героине, как ни странно, помогают выходцы из Галаада.

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