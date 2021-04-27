В 4 сезоне 10 серии сериала «Рассказ служанки» после заключения спасительной сделки бывший командор тоталитарного государства Галаад Фред и его беременная супруга Серена находятся в ожидании иммунитета, который им обещали за предоставление важной информации. По понятным причинам Джун совершенно не рада такому положению дел. Она хочет, чтобы Фреда отправили в тюрьму, ведь это будет справедливо. Однако после разговора с Марком она немного меняет свое мнение. Тем не менее подруга главной героини Мойра пытается уговорить Джун поехать в Женеву, где она могла бы дать обвинительные показания против галаадца. Бывшая служанка обсуждает эту ситуацию со своим супругом Люком, подругой Эмили и многими другими. Ей важно услышать их мнение. В итоге Джун решает поговорить с самим Фредом, она убеждена, что только так сможет принять нужное решение. Лицемерное поведение бывшего коммандора помогает главной героине сделать непростой выбор: она должна добиться обвинительного приговора, несмотря ни на что. В итоге Джун и Эмили замышляют собственную месть: они знают, как напугать Фреда до смерти и заставить его пожалеть о своих злодеяниях. В реализации плана главной героине, как ни странно, помогают выходцы из Галаада.