В 4 сезоне 5 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня — бывшая служанка по имени Джун — продолжает свое опасное путешествие в свободный мир. Компанию ей составляет Джанин, также бывшая служанка, которая не смогла сбежать из тоталитарного Галаада без личных потерь. Вскоре после попадания в зону военных действий в Чикаго две женщины знакомятся с небольшой группой выживших повстанцев. Джун и Джанин пытаются привыкнуть к новой обстановке, но не все идет гладко. Ситуация обостряется, когда от женщин начинают требовать близости в обмен на жилье и еду. Более решительная и открытая Джанин почти сразу находит общий язык с лидером повстанцев Стивеном. Более того, она даже в какой-то степени увлекается этим мужчиной. Становится понятно, что психика девушки навсегда поражена Галаадом, ведь она не может отличить любовь от простой эксплуатации. К счастью, в финале эпизода все мучения, пережитые главной героиней, будут искуплены: она получит шанс воссоединиться с самым близким человеком. Тем временем Лидия, отстраненная от всех служанок, пытается наладить свою новую жизнь и плетет все больше интриг.