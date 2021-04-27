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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 4 Серия 5

Рассказ служанки 4 сезон 5 серия смотреть онлайн

Чикаго
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Все серии 4 сезона «Рассказ служанки»
Свиньи
Сезон 4 / Серия 1 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 2 27 апреля 2021
Пересечение
Сезон 4 / Серия 3 27 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2021
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Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2021
Клятвы
Сезон 4 / Серия 6 19 мая 2021
Дом
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2021
Свидетельство
Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2021
Прогресс
Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2021
Дикая местность
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня — бывшая служанка по имени Джун — продолжает свое опасное путешествие в свободный мир. Компанию ей составляет Джанин, также бывшая служанка, которая не смогла сбежать из тоталитарного Галаада без личных потерь. Вскоре после попадания в зону военных действий в Чикаго две женщины знакомятся с небольшой группой выживших повстанцев. Джун и Джанин пытаются привыкнуть к новой обстановке, но не все идет гладко. Ситуация обостряется, когда от женщин начинают требовать близости в обмен на жилье и еду. Более решительная и открытая Джанин почти сразу находит общий язык с лидером повстанцев Стивеном. Более того, она даже в какой-то степени увлекается этим мужчиной. Становится понятно, что психика девушки навсегда поражена Галаадом, ведь она не может отличить любовь от простой эксплуатации. К счастью, в финале эпизода все мучения, пережитые главной героиней, будут искуплены: она получит шанс воссоединиться с самым близким человеком. Тем временем Лидия, отстраненная от всех служанок, пытается наладить свою новую жизнь и плетет все больше интриг.

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