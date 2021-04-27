В 4 сезоне 3 серии сериала «Рассказ служанки» под стражей Галаада Джун сталкивается с безжалостной Лидией, которая насильственными методами пытается узнать, где прячутся остальные служанки. Джун стойко выдерживает испытания и отказывается выдавать своих соратниц. Напряжение нарастет, когда она встречается с бывшими марфами дома Лоуренса. Ее ставят перед сложным моральным выбором, который неизбежно обернется трагедией. Служанки прячутся в новом месте и не подозревают об опасности. Ник и Лоуренс обсуждают судьбу Джун и хотят придумать, как спасти ее от смерти. Лоуренс впервые за долгое время встречается с Джун и просит ее выдать местоположение служанок. Тем временем в Торонто Люк, воспитывающий малышку Николь, узнает о поимке Джун и отчаивается когда-либо увидеть жену снова. Мойра скучает по нормальной жизни без эмоциональных и душевных забот. Испытания Джун приводят ее к Ханне, но дочка пугается мамы. Служанки рискуют вернуться к своим обязанностям в системе Галаада.