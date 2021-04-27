В 4 сезоне 9 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня — бывшая рабыня тоталитарного государства Галаад Джун — встречается со своим экс-любовником и другом Ником, который долгое время служил ей опорой и защитой в семье Уотерфорд. Их встреча не имеет никакого романтического подтекста, и все же он ощущается. Джун намерена во что бы то ни стало разыскать свою старшую дочь Ханну, и у Ника есть необходимая информация для этого: редкие документы, фотографии и данные, которые он собирал с момента побега служанки из дома командора. По ходу развития событий становится известно, что Ханна находится где-то на севере страны, но точный адрес все еще остается под вопросом. Параллельно разворачивается история Фреда Уотерфорда, бывшего сподвижника галаадцев, который вынужден заключить сделку с правительством в обмен на приостановку судебного разбирательства против него. Фред соглашается рассекретить некоторую информацию, которая поможет в борьбе против тоталитарного государства. Джун, конечно, приходит в бешенство, узнав о том, что Уотерфорду удалось уйти от справедливого суда. Однако сделать что-либо, чтобы изменить такое положение дел, она тоже не может. Остается только смириться...