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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 4 Серия 9

Рассказ служанки 4 сезон 9 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Рассказ служанки»
Свиньи
Сезон 4 / Серия 1 27 апреля 2021
Белладонна
Сезон 4 / Серия 2 27 апреля 2021
Пересечение
Сезон 4 / Серия 3 27 апреля 2021
Молоко
Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2021
Чикаго
Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2021
Клятвы
Сезон 4 / Серия 6 19 мая 2021
Дом
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2021
Свидетельство
Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2021
Прогресс
Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2021
Дикая местность
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 9 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня — бывшая рабыня тоталитарного государства Галаад Джун — встречается со своим экс-любовником и другом Ником, который долгое время служил ей опорой и защитой в семье Уотерфорд. Их встреча не имеет никакого романтического подтекста, и все же он ощущается. Джун намерена во что бы то ни стало разыскать свою старшую дочь Ханну, и у Ника есть необходимая информация для этого: редкие документы, фотографии и данные, которые он собирал с момента побега служанки из дома командора. По ходу развития событий становится известно, что Ханна находится где-то на севере страны, но точный адрес все еще остается под вопросом. Параллельно разворачивается история Фреда Уотерфорда, бывшего сподвижника галаадцев, который вынужден заключить сделку с правительством в обмен на приостановку судебного разбирательства против него. Фред соглашается рассекретить некоторую информацию, которая поможет в борьбе против тоталитарного государства. Джун, конечно, приходит в бешенство, узнав о том, что Уотерфорду удалось уйти от справедливого суда. Однако сделать что-либо, чтобы изменить такое положение дел, она тоже не может. Остается только смириться...

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