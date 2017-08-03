Недавно она открыла для себя кристаллический метамфетамин
Сезон 1 / Серия 77 сентября 2017
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От нее у меня в животе такое чувство, будто я катаюсь на санках
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Что-то случилось
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О чем cерия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Гостевая книга» горную хижину арендует агент ФБР Трина. Ей поручено защищать Блейка, по следу которого идут опасные люди. Но вместо того, чтобы залечь на дно, ценный свидетель решает взять ситуацию в собственные руки.
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