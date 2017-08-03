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О чем cерия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Гостевая книга» замкнутый в себе учитель из средней школы Тим бронирует домик, чтобы оживить свою сексуальную жизнь с Сэнди. Однако совместный отпуск супругов складывается не совсем так, как они планировали.
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