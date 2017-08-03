В 1 сезоне 1 серии сериала «Гостевая книга» замкнутый в себе учитель из средней школы Тим бронирует домик, чтобы оживить свою сексуальную жизнь с Сэнди. Однако совместный отпуск супругов складывается не совсем так, как они планировали.