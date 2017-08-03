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О чем cерия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Гостевая книга» мужчина по имени Адам, страдающий от ОКР, влюбляется в коллегу по офису Джиллин. Чтобы пригласить девушку на свидание, он разрабатывает необычный план, что приводит к не менее неожиданному итогу.
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