В 1 сезоне 9 серии сериала «Великий соблазнитель» во время небольшого путешествия Тхэ Хи рассказывает Ши Хену о том, как несколько лет назад ее сбила машина. Чхве Су Чжи сложно поверить, что Ли Сэ Чжу действительно может быть в нее влюблен.