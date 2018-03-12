В 1 сезоне 9 серии сериала «Великий соблазнитель» во время небольшого путешествия Тхэ Хи рассказывает Ши Хену о том, как несколько лет назад ее сбила машина. Чхве Су Чжи сложно поверить, что Ли Сэ Чжу действительно может быть в нее влюблен.
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