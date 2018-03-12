В 1 сезоне 14 серии сериала «Великий соблазнитель» Ын Тхэ Хи узнает о тайном пари возлюбленного с подругой детства. ДНК-тест доказывает родство Квон Ши Хена с его приемным отцом, а Ли Сэ Чжу пытается поддержать Чхве Су Чжи в трудную минуту.