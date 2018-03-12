В 1 сезоне 4 серии сериала «Великий соблазнитель» Су Чжи беспокоит, что лучший друг может на самом деле влюбиться в Тхэ Хи. Квон Ши Хен переезжает следом за своей целью, Ми Ри ловит жениха на обмане, а Сок У встречает давнюю возлюбленную, Ен Вон.