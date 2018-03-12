В 1 сезоне 5 серии сериала «Великий соблазнитель» Су Чжи организует вылазку на природу, чтобы помочь Ши Хену окончательно разбить сердце Тхэ Хи. Сок У не может забыть давнюю подругу, а Кен Чжу дарит новому приятелю книгу о первой влюбленности.
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