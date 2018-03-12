В 1 сезоне 6 серии сериала «Великий соблазнитель» Су Чжи рассказывает Тхэ Хи о том, что Ши Хен влюблен в нее с самого детства. Ми Ри вспоминает день, когда произошла автомобильная авария, а Сэ Чжу узнает о тайном пари своих лучших друзей.