В 1 сезоне 6 серии сериала «Великий соблазнитель» Су Чжи рассказывает Тхэ Хи о том, что Ши Хен влюблен в нее с самого детства. Ми Ри вспоминает день, когда произошла автомобильная авария, а Сэ Чжу узнает о тайном пари своих лучших друзей.
Related video
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Авторизация по e-mail