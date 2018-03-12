В 1 сезоне 3 серии сериала «Великий соблазнитель» Су Чжи отправляется в гости к Хе Чжон, чтобы подружиться с наследницей компании, а Сэ Чжу начинает ухаживать за Кен Чжу. Ши Хен пытается впечатлить Тхэ Хи во время волонтерства в доме престарелых.
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