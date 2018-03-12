В 1 сезоне 12 серии сериала «Великий соблазнитель» Су Чжи ошибочно полагает, что Ши Хен и Тхэ Хи живут вместе. Сок У оказывается в больнице из-за проблем со зрением, а Ен Вон извиняется перед сыном бывшего возлюбленного за разрушение их семьи.
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