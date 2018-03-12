В 1 сезоне 1 серии сериала «Великий соблазнитель» друзья детства из богатых семей превращают церемонию выпуска из старшей школы в громкий скандал. На благотворительном вечере мать Су Чжи и отец Ши Хена неожиданно объявляют о помолвке.
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