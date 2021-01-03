«Великий север» — новый анимационный сериал, над созданием которого работал Лорен Бушар и сестры Молинье. Действие шоу разворачивается в небольшом поселении, расположенном в заснеженном штате Аляска. Главный герой — выдающийся во всех отношениях мужчина по имени Биф Тобин. Он в одиночестве воспитывает четверых детей, в этом ему помогают старшие Джуди и Вольф. По ходу развития сюжета Тобин постоянно попадает в различные комические ситуации и, как ни странно, довольно быстро находит из них выход. Кроме того, герой пытается установить коммуникацию между детьми и новой женщиной в своей жизни, которая вскоре может занять пустующее место матери.