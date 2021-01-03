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Постер к сериалу Великий Север
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Великий Север
Великий Север (2021 - …) The Great North 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 17 часов 0 минут
О чем сериал

«Великий север» — новый анимационный сериал, над созданием которого работал Лорен Бушар и сестры Молинье. Действие шоу разворачивается в небольшом поселении, расположенном в заснеженном штате Аляска. Главный герой — выдающийся во всех отношениях мужчина по имени Биф Тобин. Он в одиночестве воспитывает четверых детей, в этом ему помогают старшие Джуди и Вольф. По ходу развития сюжета Тобин постоянно попадает в различные комические ситуации и, как ни странно, довольно быстро находит из них выход. Кроме того, герой пытается установить коммуникацию между детьми и новой женщиной в своей жизни, которая вскоре может занять пустующее место матери.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ник Офферман
Ник Офферман Beef Tobin
Уилл Форте
Уилл Форте Wolf Tobin
Аланис Мориссетт
Аланис Мориссетт Alanis Morissette
Меган Маллалли
Меган Маллалли Alyson Lefebvrere
Дженни Слейт
Дженни Слейт Judy Tobin
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Великий Север»
TBA
Сезон 3 Серия 1
25 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Великий Север - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 11 эпизодов
 
Великий Север - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 22 эпизода
 
Сезон 3 / Season 3
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
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Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Кадры из сериала
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