В 1 сезоне сериала «Великий север» действие разворачивается вокруг простого парня по имени Биф Тобин. Он живет в небольшом поселке в заснеженной Аляске, зарабатывает на хлеб рыболовецким промыслом, а также в одиночестве воспитывает четырех детей. Старшие Джуди и Вольф помогают ему в этом непростом деле. Главный герой никак не может простить свою супругу Кэйтлин, которая решила покинуть его и ушла из семьи. Впрочем, со временем на его пути встречается новая женщина. Шоу, в отличие от его бывшей, крайне заботливая и доброжелательная. Она искренне хочет подружиться с детьми Бифа и заменить им мать.