Великий Север 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Великий Север
The Great North 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Великий Север»

В 1 сезоне сериала «Великий север» действие разворачивается вокруг простого парня по имени Биф Тобин. Он живет в небольшом поселке в заснеженной Аляске, зарабатывает на хлеб рыболовецким промыслом, а также в одиночестве воспитывает четырех детей. Старшие Джуди и Вольф помогают ему в этом непростом деле. Главный герой никак не может простить свою супругу Кэйтлин, которая решила покинуть его и ушла из семьи. Впрочем, со временем на его пути встречается новая женщина. Шоу, в отличие от его бывшей, крайне заботливая и доброжелательная. Она искренне хочет подружиться с детьми Бифа и заменить им мать.

Рейтинг сериала

0.0
6.9 IMDb
Список серий сериала Великий Север График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сексуальное приключение лося Sexi Moose Adventure
Сезон 1 Серия 1
3 января 2021
Фест нечеловеческих приключений Feast of Not People Adventure
Сезон 1 Серия 2
17 января 2021
Бартерное приключение авокадо Avocado Barter Adventure
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2021
Романтическое мясное приключение Romantic Meat-Based Adventure
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2021
Прерванное приключение Curl Interrupted Adventure
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2021
Приключения гордости и предубеждений Pride & Prejudice Adventure
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2021
Историческое приключение Period Piece Adventure
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2021
Держите говяжье приключение Keep Beef-lievin' Adventure
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2021
Приключения Туска в воздухе Tusk in the Wind Adventure
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2021
Приключения с играми в снежки Game of Snownes Adventure
Сезон 1 Серия 10
9 мая 2021
Пердеж отправляется в приключение My Fart Will Go On Adventure
Сезон 1 Серия 11
16 мая 2021
