Во 2 сезоне сериала «Великий Север» авторы мультипликационного шоу продолжают следить за жизнью отца-одиночки и его детей, проживающих в небольшом городе, расположенном в самом заснеженном штате Америки. Главный герой — бородатый мужчина по имени Биф Тобин — изо всех сил старается стать лучшим родителем для своих сыновей Вулфа, Муна и Хема, а также дочери Джуди. Сделать это оказывается не так-то просто, ведь дети остались без внимания своей родной матери. К счастью, довольно быстро Биф знакомится с новой девушкой, которой удается захватить его разбитое мужское сердце.