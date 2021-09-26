Меню
Великий Север 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Великий Север
Киноафиша Сериалы Великий Север Сезоны Сезон 2

The Great North 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Великий Север»

Во 2 сезоне сериала «Великий Север» авторы мультипликационного шоу продолжают следить за жизнью отца-одиночки и его детей, проживающих в небольшом городе, расположенном в самом заснеженном штате Америки. Главный герой — бородатый мужчина по имени Биф Тобин — изо всех сил старается стать лучшим родителем для своих сыновей Вулфа, Муна и Хема, а также дочери Джуди. Сделать это оказывается не так-то просто, ведь дети остались без внимания своей родной матери. К счастью, довольно быстро Биф знакомится с новой девушкой, которой удается захватить его разбитое мужское сердце.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Великий Север График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Приключение в скобочках Brace/Off Adventure
Сезон 2 Серия 1
26 сентября 2021
Великое приключение панков The Great Punkin' Adventure
Сезон 2 Серия 2
3 октября 2021
Приключение с зевающим зомби [Хэллоуин] The Yawn of the Dead Adventure [Halloween]
Сезон 2 Серия 3
10 октября 2021
Приключения c Делмером Wanted: Delmer Alive Adventure
Сезон 2 Серия 4
17 октября 2021
Приключения с Бифом Beef's Craig Beef Adventure
Сезон 2 Серия 5
24 октября 2021
Приключение со Скидмарком Холмсом Skidmark Holmes Adventure
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2021
Приключение вкусной лапши Tasteful Noods Adventure
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2021
Приключение с охотой на Бифа Good Beef Hunting Adventure
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2021
Приключение от заката до рассвета From Tusk Til Dawn Adventure
Сезон 2 Серия 9
28 ноября 2021
Окунись в приключения по коридорам Dip The Halls Adventure
Сезон 2 Серия 10
19 декабря 2021
Танцующий с приключениями волков Dances With Wolfs Adventure
Сезон 2 Серия 11
2 января 2022
Приключение Бифа в доме мамочек Beef Mommas House Adventure
Сезон 2 Серия 12
27 февраля 2022
Спасенный приключением заклинаний Saved by the Spells Adventure
Сезон 2 Серия 13
6 марта 2022
Табуретки отправляются в путешествие Stools Rush in Adventure
Сезон 2 Серия 14
13 марта 2022
Твое математическое приключение You've Got Math Adventure
Сезон 2 Серия 15
20 марта 2022
Настолько золотой, насколько это возможно As Goldie As It Gets
Сезон 2 Серия 16
27 марта 2022
Пешеходное приключение Мертвой Луны Dead Moon Walking Adventure
Сезон 2 Серия 17
10 апреля 2022
Приключения Бифа в стране игрушек Beef's in Toyland Adventure
Сезон 2 Серия 18
24 апреля 2022
Поэзия нового приключения Poetry Of The Penals Adventure
Сезон 2 Серия 19
1 мая 2022
Скажи это еще раз, Хэм Say It Again, Ham Adventure
Сезон 2 Серия 20
8 мая 2022
Слайд и мокрое приключение Slide & Wet-judice Adventure
Сезон 2 Серия 21
15 мая 2022
Папа, не увлекайся приключениями Papa Don't Fiend Adventure
Сезон 2 Серия 22
22 мая 2022
График выхода всех сериалов
