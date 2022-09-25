В 3 сезоне сериала «Великий Север» продолжаются приключения семейства Тобин на Аляске. Отец-одиночка Биф изо всех сил старается держать поближе своих необычных детей, в особенности единственную дочь Джуди. Напомним, в финале предыдущего сезона с помощью Криспина Хэм пытается сделать свое выступление более зрелищным. Волк и Пчела расследуют нераскрытое преступление, чтобы снять его для своего первого подкаста. Неожиданная находка потрясает их. Тем временем Вольф категорически отказывается идти в новый крытый аквапарк, поскольку считает, что снова потеряет плавки на публике.