Великий Север 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Великий Север
The Great North 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Великий Север»

В 3 сезоне сериала «Великий Север» продолжаются приключения семейства Тобин на Аляске. Отец-одиночка Биф изо всех сил старается держать поближе своих необычных детей, в особенности единственную дочь Джуди. Напомним, в финале предыдущего сезона с помощью Криспина Хэм пытается сделать свое выступление более зрелищным. Волк и Пчела расследуют нераскрытое преступление, чтобы снять его для своего первого подкаста. Неожиданная находка потрясает их. Тем временем Вольф категорически отказывается идти в новый крытый аквапарк, поскольку считает, что снова потеряет плавки на публике.

Рейтинг сериала

0.0
6.9 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Нож на память о приключениях A Knife To Remember Adventure
Сезон 3 Серия 1
25 сентября 2022
Неспешно убивающее меня приключение Cillian Me Softly Adventure
Сезон 3 Серия 2
2 октября 2022
Осень, если у тебя есть приключение Autumn If You Got Em Adventure
Сезон 3 Серия 3
9 октября 2022
Достаточно закодировать cказанное приключение Code Enough Said Adventure
Сезон 3 Серия 4
16 октября 2022
Приключения Вудфеллас Woodfellas Adventure
Сезон 3 Серия 5
23 октября 2022
Кровь - на самом деле приключение Blood Actually Adventure
Сезон 3 Серия 6
30 октября 2022
Приключения в торговом центре Mall-mento Adventure
Сезон 3 Серия 7
13 ноября 2022
Дик, Рик, приключение жениха Dick, Rick, Groom Adventure
Сезон 3 Серия 8
20 ноября 2022
Все эти приключения пчелы Bee's All That Adventure
Сезон 3 Серия 9
27 ноября 2022
Рождество с приключениями Скэнков Xmas With The Skanks Adventure
Сезон 3 Серия 10
11 декабря 2022
Приключения аранжировщиков разума Arranger-ous Minds Adventure
Сезон 3 Серия 11
1 января 2023
Хватит постельных приключений Enough Bed Adventure
Сезон 3 Серия 12
19 февраля 2023
Сестринский пакт тоже приключение Sister Pact Too Adventure
Сезон 3 Серия 13
26 февраля 2023
Мир мясных приключений мальчика Boy Meats World Adventure
Сезон 3 Серия 14
5 марта 2023
С трудом могу встречаться с приключениями Can't Hardly Date Adventure
Сезон 3 Серия 15
12 марта 2023
Большой автобус хорового приключения Great Bus of Choir Adventure
Сезон 3 Серия 16
19 марта 2023
Медвежье приключение A Bear-tiful Find Adventure
Сезон 3 Серия 17
16 апреля 2023
Приключение по искуплению Па-Шанка Pa-Shank Redemption Adventure
Сезон 3 Серия 18
23 апреля 2023
Гениальное приключение сзади Rear Genius Adventure
Сезон 3 Серия 19
30 апреля 2023
Это будет кровавое приключение Barrel Be Blood Adventure
Сезон 3 Серия 20
7 мая 2023
По ком разносится запах приключений: Часть первая For Whom the Smell Tolls Adventure: Part One
Сезон 3 Серия 21
14 мая 2023
По ком разносится запах приключений: Часть вторая For Whom the Smell Tolls Adventure: Part Two
Сезон 3 Серия 22
21 мая 2023
