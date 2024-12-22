Зачем хитрый Netflix разрезал 2 сезон «Уэнсдей» пополам? Четыре причины, о которых вы даже не догадывались

Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать

«Наконец-то любимый Прилучный вернулся»: новый трейлер «Мажора в Дубае» свел поклонниц с ума — ждем 30 октября (видео)

«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций

Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город

«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще