Великий Север
Сезоны
Великий Север, список сезонов
The Great North
16+
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Великий Север»
Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов
3 января 2021 - 16 мая 2021
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
26 сентября 2021 - 22 мая 2022
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
25 сентября 2022 - 21 мая 2023
Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов
7 января 2024 - 15 сентября 2024
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
22 декабря 2024 - 14 сентября 2025
