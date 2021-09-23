Семейка Крудс: Семейное древо 2021 5 серия 1 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Семейка Крудс: Семейное древо»
Липкое дело
Сезон 1 / Серия 123 сентября 2021
Время парней
Сезон 1 / Серия 223 сентября 2021
Игровой кошмар
Сезон 1 / Серия 323 сентября 2021
Что происходит?
Сезон 1 / Серия 423 сентября 2021
Родительская резкость
Сезон 1 / Серия 523 сентября 2021
Шлепки быков
Сезон 1 / Серия 623 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» Хоуп выходит за рамки, пытаясь научить Сэнди правильным манерам. По ходу развития событий Угга мстит Хоуп, заставляя ее сделать фактически невозможное — цивилизовать Тунка...
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail