Общее дело 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Общее дело
Киноафиша Сериалы Общее дело Сезоны Сезон 1

The Commons
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Общее дело»

В 1 сезоне сериала «Общее дело» действие разворачивается в обозримом будущем. В каждом из восьми эпизодов шоу создатели рассматривают различные сценарии изменения земного климата и использования биотехнологий. Кроме того, посредством персонажей авторы показывают, как могут измениться этические принципы людей через несколько лет, а заодно пытаются определить и понять роль человечества в спасении планеты от климатической катастрофы. В сериале затронута и тема демографического кризиса как одного из самых важных кризисов современности.

Список серий сериала Общее дело График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 декабря 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 декабря 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 декабря 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 декабря 2019
