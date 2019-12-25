В 1 сезоне сериала «Общее дело» действие разворачивается в обозримом будущем. В каждом из восьми эпизодов шоу создатели рассматривают различные сценарии изменения земного климата и использования биотехнологий. Кроме того, посредством персонажей авторы показывают, как могут измениться этические принципы людей через несколько лет, а заодно пытаются определить и понять роль человечества в спасении планеты от климатической катастрофы. В сериале затронута и тема демографического кризиса как одного из самых важных кризисов современности.