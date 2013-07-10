В 1 сезоне 7 серии сериала «Мост» Шарлотта терзается сомнениями. Она не испытывает уверенности в Рее и сомневается в чистоте его помыслов. Тем временем Линдер переходит через границу, намереваясь взяться за самое непростое дело в своей жизни.
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