В 1 сезоне 3 серии сериала «Мост» Соня и Марко идут по следу человека, который является их основным подозреваемым в связи с неуловимым преступником. Они надеются, что он выведет их на убийцу. Шарлотта устраивает скандал с незваным гостем.
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