В 1 сезоне 2 серии сериала «Мост» Марко и Соня проводят обследование мертвого тела, найденного на мосту. Тем временем Шарлотта получает известия, связанные с информацией о ее имуществе. Новости являются для нее весьма огорчительными.
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