В 1 сезоне 10 серии сериала «Мост» главные герои сталкиваются прямо в центре Моста Америк с преступником. Убийца признается в содеянном, а также раскрывает свои истинные мотивы и объясняет, что толкнуло его на совершение этих чудовищных злодеяний.