В 1 сезоне 4 серии сериала «Мост» Соня ведет поиски места, где находится Мария. Тем временем Хуарес переходит границу и оказывается на соседней территории. Марко не останавливает свою рабочую деятельность, игнорируя наложение запретов по протоколу.
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