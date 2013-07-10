В 1 сезоне 13 серии сериала «Мост» Соня и Марко занимаются поиском исчезнувшей девочки. Шарлотта тем временем встречается с человеком, которому слишком многое известно о ее предпринимательской деятельности. Марко делает судьбоносный выбор.
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