В 1 сезоне 8 серии сериала «Мост» Марко беспокоится из-за произошедшего и убеждает Соню оставить дело хотя бы на некоторое время. Однако девушка игнорирует слова своего напарника и упрямо продолжает работать, несмотря на угрожающую ей опасность.
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