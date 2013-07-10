В 1 сезоне 8 серии сериала «Мост» Марко беспокоится из-за произошедшего и убеждает Соню оставить дело хотя бы на некоторое время. Однако девушка игнорирует слова своего напарника и упрямо продолжает работать, несмотря на угрожающую ей опасность.