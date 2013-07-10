В 1 сезоне 12 серии сериала «Мост» Соня решила воспользоваться последней проблемой Линдера в своих целях. Это может помочь девушке восстановить доверительные отношения с Марко. Шарлотта тем временем тоже заключает весьма своеобразный союз.
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