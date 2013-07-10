В 1 сезоне 9 серии сериала «Мост» Марко повстречал человека, с которым дружил в прошлом. Ему предстоит оказать помощь его семье. Тем временем Линдер признается в истинных мотивах, которые руководят им, и открывает свои настоящие чувства.
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