В 1 сезоне 9 серии сериала «Мост» Марко повстречал человека, с которым дружил в прошлом. Ему предстоит оказать помощь его семье. Тем временем Линдер признается в истинных мотивах, которые руководят им, и открывает свои настоящие чувства.