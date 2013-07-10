В 1 сезоне 5 серии сериала «Мост» Шарлотта отправляется к Марко, чтобы посоветоваться с ним. Она стоит перед выбором и никак не может решить, как ей действовать дальше. Тем временем посетитель решает остановиться в гостинице Линдера.