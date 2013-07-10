В 1 сезоне 6 серии сериала «Мост» Соня проводит беседу с женщиной, которая проходит по делу в качестве основной свидетельницы. Марко становится известно, что связывало Хенка и Соню в прошлом. Шарлотта нуждается в помощи своего приятеля.