В 1 сезоне 6 серии сериала «Мост» Соня проводит беседу с женщиной, которая проходит по делу в качестве основной свидетельницы. Марко становится известно, что связывало Хенка и Соню в прошлом. Шарлотта нуждается в помощи своего приятеля.
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