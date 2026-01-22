Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый провальный сезон «Сватов» Добронравов даже не смотрел: зрители до сих пор критикуют эту главу в Сети

Самый провальный сезон «Сватов» Добронравов даже не смотрел: зрители до сих пор критикуют эту главу в Сети

22 января 2026 15:42
Самый провальный сезон «Сватов» Добронравов даже не смотрел: зрители до сих пор критикуют эту главу в Сети

Актеру не было дело до Будько и во время его съемок.

В декабре 2021 года, после огромного перерыва, на экраны наконец-то вернулись «Сваты-7». Премьера стала событием, российские зрители ловили серии на YouTube, пока 27 декабря не стартовал показ на «России-1».

Весь актёрский состав, кроме принципиально ушедшего после пятого сезона Анатолия Васильева, был на месте. Казалось бы, главные герои должны были первыми отпраздновать возвращение легендарного сериала.

Но Иван Будько, он же Федор Добронравов, тогда охладил всеобщий ажиотаж, заявив, что смотреть его он даже не будет.

Самый провальный сезон «Сватов» Добронравов даже не смотрел: зрители до сих пор критикуют эту главу в Сети

Актёр ответил: «У меня столько работы. Пока не знаю, получится или нет». Учитывая занятость актера, до долгостроя он, вероятнее всего, так и не добрался.

Самый провальный сезон «Сватов» Добронравов даже не смотрел: зрители до сих пор критикуют эту главу в Сети

И вот прошло уже более пяти лет. А Федор Добронравов с тех пор отказывается говорить о «Сватах», отвергает любые теории о возвращении проекта. С декабря 2021 года и по сей день график Добронравова остаётся запредельно плотным. Он не просто востребованный артист — он один из самых занятых в профессии.

Самый провальный сезон «Сватов» Добронравов даже не смотрел: зрители до сих пор критикуют эту главу в Сети

Только за последние годы в его фильмографии появились десятки проектов, еще столько же выйдет в ближайшее время. Что же до фанатов, то они финал любят, но считают черным пятном, самой слабой частью. Хотя, на фоне других современных сериалов даже «Сваты-7» выглядят достойно.

7 часть самая худшая, с этим никто не спорит: а какой сезон «Сватов» зрители считают лучшим?

Фото: Кадр из сериала «Сваты»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Читать дальше 15 февраля 2026
«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? «Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше