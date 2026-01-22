Самый провальный сезон «Сватов» Добронравов даже не смотрел: зрители до сих пор критикуют эту главу в Сети

Актеру не было дело до Будько и во время его съемок.

В декабре 2021 года, после огромного перерыва, на экраны наконец-то вернулись «Сваты-7». Премьера стала событием, российские зрители ловили серии на YouTube, пока 27 декабря не стартовал показ на «России-1».

Весь актёрский состав, кроме принципиально ушедшего после пятого сезона Анатолия Васильева, был на месте. Казалось бы, главные герои должны были первыми отпраздновать возвращение легендарного сериала.

Но Иван Будько, он же Федор Добронравов, тогда охладил всеобщий ажиотаж, заявив, что смотреть его он даже не будет.

Актёр ответил: «У меня столько работы. Пока не знаю, получится или нет». Учитывая занятость актера, до долгостроя он, вероятнее всего, так и не добрался.

И вот прошло уже более пяти лет. А Федор Добронравов с тех пор отказывается говорить о «Сватах», отвергает любые теории о возвращении проекта. С декабря 2021 года и по сей день график Добронравова остаётся запредельно плотным. Он не просто востребованный артист — он один из самых занятых в профессии.

Только за последние годы в его фильмографии появились десятки проектов, еще столько же выйдет в ближайшее время. Что же до фанатов, то они финал любят, но считают черным пятном, самой слабой частью. Хотя, на фоне других современных сериалов даже «Сваты-7» выглядят достойно.

