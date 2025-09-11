«Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова

Есть как и малоизвестные проекты, так и общепризнанные хиты.

Сериал «Сваты» сделал Фёдора Добронравова всенародным любимцем, а «Чебурашку» (пусть там артист и сыграл не главную роль), увидела, похоже, вся страна. Неудивительно, что этих персонажей узнает каждый. Но за плечами артиста куда больше, чем образ простоватого, но обаятельного главы семьи Будько или добродушного друга садовника Гены.

Путь к большой славе был долгим: рабочие профессии, безымянные эпизоды в кино, годы в скетч-шоу «6 кадров». Уже тогда Добронравов показывал, что умеет быть разным — от комедийного простачка до тонкого драматического актёра.

В театре «Сатирикон» он выходил на сцену рядом с Константином Райкиным, а в кино мог появиться всего на пару минут, но запоминался ничуть не меньше главных героев.

Сегодня в фильмографии у него больше 150 ролей: лирические, комедийные, драматические, телевизионные и полнометражные. И если одни проекты стали символами народной любви, то другие незаслуженно остались в тени.

Поэтому мы подготовили тест: кадры из самых разных фильмов и сериалов с участием Фёдора Добронравова. Задача простая — угадать, откуда именно этот герой. Кажется, что легко? С «Сватами» справится любой, а вот узнаете ли вы Добронравова в менее очевидных ролях — сейчас и проверим.

